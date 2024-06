Valenti (Humanitas): “Diagnosi Hs tardive, bisogna investire in formazione”

(Adnkronos) – “La Idrosadenite suppurativa è una malattia misconosciuta”, dolorosa per la “presenza di cisti, ascessi e fistole che affliggono principalmente le pieghe del corpo. La diagnosi arriva con anni di ritardo. Bisogna lavorare in maniera sinergica per poter indirizzare i pazienti verso i centri specializzati che rendono disponibili le terapie”. Lo ha detto Mario Valenti, dermatologo e ricercatore Humanitas Research Hospital, intervistato in occasione di un evento promosso da Novartis nella giornata mondiale dell’idrosadenite suppurativa, che si celebra il 6 giugno. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)