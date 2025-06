We make future, le nuove tecnologie al servizio del lavoro di giornalista

(Adnkronos) – “Le nuove tecnologie aiutano moltissimo il nostro lavoro, io ne sono testimone perché ho iniziato a lavorare per la TV nel 2009 e da allora sono cambiate tantissime cose, ci sono diversi programmi che ti aiutano proprio, che prima erano magari impossibili da utilizzare se non avevi una certa formazione, che adesso invece sono molto intuitivi; l’intelligenza artificiale aiuta molto per quanto riguarda per esempio le trascrizioni o tutta una serie di cose molto meccaniche che prima ti toglievano un sacco di tempo e poi abbiamo ovviamente il web, abbiamo le ricerche, siamo molto facilitati rispetto a prima” Sono le parole di Pablo Trincia autore televisivo e giornalista ospite alla giornata inaugurale del We Make Future di Bologna in cui sii è parlato anche del suo nuovo podcast appena uscito, il Cono d’Ombra: “Il cono d’ombra è la storia di Dennis Bergamini, in questo momento è online su tutte le piattaforme ed è una serie che parla di un caso di cronaca del 1989, la morte di Dennis Bergamini che è una vicenda giudiziaria lunga e complessa su cui abbiamo costruito un grande racconto con un grande lavoro dietro” —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)