Welfare Day: La Pera (Philip Morris), ‘Oggi welfare è passaggio obbligato per raggiungere benessere’

"Il welfare aziendale nella strategia Hr conta esattamente quanto le altre variabili in mano alle Hr per la motivazione e la sostenibilità dell'employment ed è una novità, perché in realtà il welfare nasce come un una variabile esclusivamente finanziaria, perché si potevano realizzare a un costo minore dei vantaggi, spesso molto basilari per le persone. Oggi in realtà il welfare è il passaggio obbligato per realizzare qualcosa di molto più complesso e molto più richiesto all'interno dell'azienda, che è il wellness". Lo ha detto all'Adnkronos Paolo Le Pera, Head of Design & Experience – PMI People & Culture Philip Morris International, intervenuto nel corso della terza edizione del Welfare Day, evento dedicato al welfare aziendale, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, partner leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti a Palazzo dell'Informazione a Roma.