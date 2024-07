(Adnkronos) – “È importante che gli obiettivi siano accessibili. L’accessibilità, come per la disabilità, è dare la libertà di essere curati” e questo “significa aumentare tantissimo la propria libertà. È importante garantire la certezza di essere curati”. Queste le parole di Antonio Guidi, neurologo e senatore della Repubblica italiana, intervenuto in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, a Palazzo dell’informazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)