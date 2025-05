Il 6 maggio sciopero nazionale del personale di Ferrovie dello Stato

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno ufficialmente confermato lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in programma martedì (6 maggio), dalle 9 alle 17.

A ribadire la decisione è stato il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio il quale ha pubblicamente spiegato che questa mobilitazione nasce dall’insoddisfazione per l’andamento degli ultimi incontri relativi al rinnovo del contratto nazionale, giudicati privi di avanzamenti significativi.

Il mese di maggio si preannuncia come un mese di fuoco per quanto riguarda scioperi e manifestazioni: infatti quello del 6 non è l’unico sciopero in programma per i primi del mese.

Il 9 maggio è prevista una mobilitazione nazionale del personale aereo aderente a Cub Trasporti, che avrà la durata di 4 ore, dalle 13 alle 17.