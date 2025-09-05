24.4 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sciopero dei treni, disagi in tutta Italia: cancellazioni e ritardi fino alle 18

In corso l'astensione del personale ferroviario che sta causando problemi ai viaggiatori: servizi ridotti al lumicino e proteste

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte DC
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

È in corso da ieri sera, giovedì 4 settembre, lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. La protesta andrà avanti fino alle 18 di oggi, venerdì 5 settembre, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta Italia.

Ferrovie dello Stato ha segnalato possibili cancellazioni totali o parziali e ritardi anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero. Per il trasporto regionale, come previsto dalla normativa, sono stati comunque garantiti i servizi minimi nelle fasce protette, in particolare quella del mattino compresa tra le 6 e le 9.

I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato aggiornato dei collegamenti prima di mettersi in viaggio attraverso l’app Trenitalia, il sito ufficiale, i canali social, le biglietterie e il numero verde gratuito 800 892 021.

Per chi ha acquistato un biglietto, Trenitalia ha previsto rimborsi e possibilità di riprogrammare il viaggio: per Frecce e Intercity è possibile chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno, mentre per i regionali il termine era fissato entro la mezzanotte del giorno precedente.

Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali, punta a richiamare l’attenzione su diverse questioni legate al settore ferroviario e alla sicurezza del personale. Nel frattempo, la raccomandazione principale resta quella di controllare in tempo reale la circolazione per ridurre al minimo i disagi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.4 ° C
25.1 °
22.3 °
70 %
2.1kmh
40 %
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati