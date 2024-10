Demi Moore: “Come abbiamo accettato la malattia di Bruce Willis”

Getting your Trinity Audio player ready...

L’attrice rivela dettagli sulla salute dell’ex marito, diagnosticato con demenza frontotemporale.Demi Moore ha rotto il silenzio e ha parlato apertamente delle condizioni di salute del suo ex marito, Bruce Willis, affetto da demenza frontotemporale dal marzo 2022. Nonostante la loro separazione nel 2000, i due sono rimasti molto vicini, mantenendo un legame di rispetto reciproco.In un’intervista rilasciata durante Hamptons International Film Festival, dove ha ricevuto un premio alla carriera, l’attrice di Ghost ha condiviso aggiornamenti sulla situazione di Willis. “La malattia è quello che è, bisogna essere realistici nell’accettarla”, ha dichiarato Moore. Tuttavia, ha voluto rassicurare i fan dell’attore: “Nello stato in cui si trova, è stabile”.L’attrice ha spiegato come affrontare la malattia del suo ex marito richieda un cambio di prospettiva. “Guardando al passato e a ciò che si era, è una battaglia persa. Se invece si accetta il loro stato attuale, si scopre una grande bellezza e dolcezza”, ha affermato con emozione, ricevendo un caloroso applauso dal pubblico presente.Purtroppo, la patologia neurodegenerativa di Willis compromette gravemente la sua capacità di riconoscere volti familiari, inclusi quelli di persone a lui care, come l’ex moglie. Nonostante questo, Demi Moore non si è mai allontanata da lui e lo visita spesso, accompagnata dalla nipotina Louetta, la primogenita di Rumer, figlia della coppia. Louetta ha reso Willis e Moore nonni per la prima volta, un’esperienza che ha portato nuova gioia nelle loro vite.