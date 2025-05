Anche Elodie in dolce attesa? La sua risposta a ‘Che Tempo Che Fa’

Getting your Trinity Audio player ready...

Si sa, il silenzio spesso vale più di mille parole.

Durante la puntata di ieri del programma Che Tempo Che Fa, Elodie è stata sorpresa da alcune domande del conduttore Fabio Fazio che hanno suscitato una reazione inaspettata.

Nell’intervistarla, Fabio Fazio, ha affrontato vari aspetti della vita dell’artista, non limitandosi alla carriera ma toccando anche la sfera personale, arrivando a sollevare il tema di una possibile gravidanza. La cantante a quel punto, nota per la sua prontezza e sicurezza, ha preferito evitare una risposta diretta, mostrando un momento di esitazione piuttosto raro nel suo atteggiamento solitamente deciso.

La conversazione aveva preso avvio con un commento sul prossimo tour della cantante e sulla giovane età delle ballerine che l’accompagneranno, che ha portato a un’allusione sull’età adatta alla maternità. Da lì, la situazione si è fatta più delicata, con il pubblico e il conduttore che hanno cercato di ottenere qualche rivelazione in merito a una possibile dolce attesa. Di fronte all’insistenza, l’artista ha mantenuto un tono ironico, ma ha preferito non sbilanciarsi, lasciando intendere di non voler approfondire l’argomento e limitandosi a dire che ad ora, lei ed il suo compagno Andrea Iannone, stanno ben così.

Successivamente, la sua scelta di spostare l’attenzione sul pubblico e di non proseguire nella discussione ha confermato il suo desiderio di mantenere un certo riserbo, evidenziando una lieve sensazione di disagio.