Fedez furioso contro Valerio Staffelli: “Ti querelo”

Nuova polemica per Fedez, che ha ricevuto l’ennesimo tapiro d’oro da Valerio Staffelli, inviato di ‘Striscia la Notizia’. Il rapper questa volta è stato tirato in ballo dal tg satirico di Canale 5 per l’arresto del suo bodyguard Christian Rosiello, coinvolto in un’inchiesta sugli ultrà delle curve di Inter e Milan.

Il tapiro e lo scontro

Mentre Fedez stava per salire in auto, Staffelli lo ha avvicinato, consegnandogli il tapiro con una frecciatina che non è passata inosservata: “Adesso come farai a fare risse senza il tuo guardaspalle?”, riferendosi alla lite di qualche mese fa tra Fedez e il personal trainer Christian Iovino.

La battuta non ha fatto ridere il rapper, che ha risposto visibilmente infastidito: “L’hai detto davvero? Per questa frase ti becchi una querela. Ma cosa stai dicendo? Io non sono indagato di nulla”.

L’arresto di Christian Rosiello

L’inchiesta che ha coinvolto il bodyguard del rapper ha scosso l’ambiente degli ultrà milanesi. Sebbene il nome di Fedez non sia emerso nell’indagine, la vicinanza di Rosiello al cantante ha sollevato l’attenzione dei media.

Silenzio su Taylor Mega

Prima di allontanarsi, Fedez ha volutamente ignorato la richiesta di Staffelli di commentare le recenti dichiarazioni di Taylor Mega, che ha rivelato di aver avuto una relazione con il rapper in passato. L’influencer ha inoltre affermato che il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni fosse una relazione aperta. Il rapper non ha voluto dare spazio a ulteriori speculazioni e si è allontanato senza rispondere.