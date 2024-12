Fiorello, Rose d’Or Award alla carriera

Getting your Trinity Audio player ready...

Rosario Fiorello ha vinto il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, riconoscimento internazionale che celebra la sua carriera.

Icona del teatro, della radio, della tv e dei social, Fiorello ha ricevuto l’ambito premio 2024, assegnato dalla European Broadcasting Union (EBU). L’EBU, che organizza anche la competizione canora annuale dell’Eurovision Song Contest, ogni anno premia i migliori programmi e talenti europei per la loro eccellenza creativa.

La cerimonia di premiazione, alla 63esima edizione, si è svolta ieri a Londra e vi ha preso parte una giuria di oltre 100 esperti, tra dirigenti televisivi, distributori e produttori, che ha selezionato i vincitori in ogni categoria.

La capacità unica di innovare e anticipare i tempi, ridefinendo il concetto stesso di intrattenimento, è stata la motivazione della giuria per premiare Fiorello. Unendo ironia, talento e l’abilità nell’improvvisare, ha saputo eccellere in ogni ambito cui si è prestato, da cantante a comico, da attore a conduttore. Per il suo stile unico, è stato preso a modello da intere generazioni d’artisti.

Nel ricevere il premio, lo showman ha dichiarato commosso: “Questo riconoscimento è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino, e soprattutto al pubblico che mi ha sempre sostenuto”.

In un momento speciale della sua vita, mentre si appresta a diventare nonno, Fiorello ha intrattenuto il pubblico di Londra con uno spettacolo originale a tema grandpa (‘nonno’ in inglese). Fiorello si conferma così l’avanguardia dell’eccellenza artistica italiana, che riscontra successo ben oltre i confini nazionali.

Gli altri premi

Per quanto riguarda gli altri premi principali, se li sono aggiudicati produzioni di Belgio, Norvegia, Italia, Giappone, Regno Unito e Australia.

In particolare, la performance of the Year Award è andata a Gary Oldman per l’eccellente interpretazione di Jackson Lamb nella serie di Apple TV+ ‘Slow Horses’. Ambika Mod si è invece aggiudicata l’Emerging Talent Award, per il suo ruolo da co-protagonista nel successo romantico Netflix ‘One Day’.

L’edizione 2024 è stata una delle più competitive di sempre, considerando le oltre 700 candidature giunte da 30 paesi diversi. Jean Philip De Tender, vicedirettore generale e direttore dei media dell’EBU, ha così riassunto il senso del premio: “Dai reportage più incisivi all’intrattenimento che ci fa ridere, piangere e riflettere, i Rose d’Or Awards mettono in evidenza il meglio della nostra industria. Un immenso grazie a tutti per la vostra creatività e il vostro impegno. Continuate così”.