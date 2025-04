Justin Bieber inveisce contro i paparazzi: “Non vi preoccupate delle persone, solo dei soldi”

Getting your Trinity Audio player ready...

L’eterna icona della musica pop, Justin Bieber, nella giornata di mercoledì 9 aprile, ha avuto una reazione molto forte nei confronti dei fotografi che lo stavano inseguendo la quale ha portato ad una discussione accesa.

In un video che ha fatto il giro del web, Justin ha urlato contro i paparazzi, accusandoli di essere “avidissimi” e di non preoccuparsi mai delle persone, ma solo dei soldi. La sua furia è stata scatenata dal continuo assalto dei fotografi, che lo seguivano mentre era con sua moglie Hailey.

this is cracking me up so bad 😭😭 pic.twitter.com/PFwnieHD7Z — . (@selovelenaa) April 9, 2025

Non è la prima volta che Justin reagisce in modo simile contro i paparazzi, ma stavolta sembrava visibilmente turbato dalla situazione. Si è anche lamentato della mancanza di rispetto nei suoi confronti e della sua privacy.

Questo episodio ha generato molto dibattito, con molte persone che lo sostengono per la sua reazione, considerando che i paparazzi possono essere invadenti e pressanti.

Sono ormai settimane che i fan di Justin Bieber esprimono preoccupazione per il suo stato di salute e il suo benessere emotivo, arrivando persino a paragonarlo a Liam Payne, ex membro degli one direction, venuto a mancare lo scorso autunno a seguito di un periodo di forte depressione.