‘La Talpa’ è tornata: il cast svelato da Diletta Leotta

Getting your Trinity Audio player ready...

Diletta Leotta farà il suo debutto su Canale 5 alla conduzione di ‘La Talpa’, il reality show che torna in onda dopo 16 anni, presentandosi con una formula completamente rinnovata. Ospite di Verissimo, Leotta ha svelato il cast e alcune informazioni interessanti sul programma.“È un progetto straordinario, ci ho messo tutto il mio impegno per dar vita a questo primo figlio televisivo“, ha dichiarato Leotta. “Sarà un programma multidimensionale, con elementi di spionaggio, azione pura, missioni e prove che metteranno alla prova i limiti umani, oltre a un aspetto più emotivo”. La conduttrice ha anche spiegato che, tra le novità, non ci sarà uno studio tradizionale: i concorrenti interagiranno all’interno di una ‘Corte delle spie‘ e risiederanno nella ‘Villa delle spie‘, dove si svolgeranno le dinamiche del reality.Il cast è composto da dieci concorrenti famosi, pronti a navigare tra intrighi, sospetti, alleanze e amicizie ingannevoli. Il montepremi sarà condiviso, tranne per uno: la talpa. I partecipanti includono: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca e la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che parteciperanno come un unico concorrente.