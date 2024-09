Getting your Trinity Audio player ready...

Francia-Italia, Spalletti: “Dopo brutta figura va riconquistata fiducia”

Francia-Italia venerdì 6 settembre alle ore 20.45 al Parco dei Principi di Parigi.

Diretta Rai 1.

Partita valida per Nations League con squadra arbitrale svizzera diretta da Sandro Scharer.

I due assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni, quarto ufficiale Lionel Tschudi. Al VAR Fedayi San, coadiuvato da Johannes von Mandach all’Avar.

Ultimo allenamento giovedì 5 settembre mattina al Centro tecnico federale di Coverciano, Firenze, per gli azzurri, che nel pomeriggio sono partiti alla volta di Parigi alla vigilia del primo match di Uefa Nations League con la Francia.

Luciano Spalletti: “Non possiamo permetterci sottovalutare niente dopo la brutta figura che abbiamo fatto. C’erano e ci sono da cambiare alcune cose, in allenamento lo abbiamo fatto, ora c’è da farle vedere anche in partita. Va rimessa a posto la fiducia in se stessi e anche tutti i nostri tifosi devono riacquistare fiducia nei nostri confronti”.

Poi il ct toscano: “La Francia ha calciatori di altissimo livello bisogna stare attenti tatticamente a essere sempre squadra perché i ribaltamenti di fronte a campo aperto possono essere pericolosissimi per noi”.

Nel firmamento francese la stella più brillante è Kylian Mbappé: “Si marca di squadra, con l’aiuto di tutti”.

Poi: “Ho visto belle cose negli allenamenti: partecipazione, disponibilità e fiducia in quello che poi si andrà a fare. Questi sono valori molto importanti. Mi hanno ridato il primo sorriso dopo l’Europeo”.

Ancora Spalletti: “Oggi sono diverso, perché la nostra vita diventa migliore se capiamo cosa ci succede e perché.

Ho fatto tesoro dell’esperienza precedente, mi sembra di aver capito delle cose. Poi diventa fondamentale la volontà dei calciatori. Io ho visto la voglia di tenere la schiena dritta dei nostri, di non avere arrendevolezza e di non portarsi dietro i rimpianti. I ragazzi hanno qualità per diventare dei top player, hanno solo bisogno di fare qualche esperienza”.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).