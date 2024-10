Getting your Trinity Audio player ready...

Italia-Israele, Spalletti: “Convincere più israeliani che guerra deve finire”

Italia-Israele, ct Luciano Spalletti: “Credo ci siano anche molti israeliani che non vogliono la guerra, dobbiamo convincere qualcuno in più che questa è una storia che deve finire”.

Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, parlando al Tg1 della situazione in Medio Oriente alla vigilia della partita a Udine tra Italia e Israele di scena lunedì 14 ottobre.

Diretta Rai 1 ore 20.45.

Partita valida per Nations League diretta da Ricardo de Burgos Bengoetxea. La squadra arbitrale, tutta spagnola, completata dagli assistenti Iker De Francisco e Alfredo Rodriguez Moreno, quarto ufficiale Pablo Gonzalez Fuertes.

Torna a Udine il toscano Luciano Spalletti. Udine che lo ha visto grande protagonista in serie A alla guida dell’ Udinese prima nel 2001 e poi dal 2002 al 2005. Portando i friulani in Champions League: “Sono stato benissimo a Udine. Mi emozionerò a tornare. È stato un posto che mi ha cresciuto sotto tutti gli aspetti, sia dal lato sportivo che umano. È una città civilissima, con gente per bene. Ho tantissimi amici che domani saranno a vedere la partita allo stadio”.

Italia-Israele a Udine dopo il pari 2-2 con il Belgio.

Israele, fanalino di coda del girone a zero punti.

Spalletti: “Sarà una partita carica di difficoltà, loro sono una buona squadra e già nella partita d’andata ci hanno fatto vedere che sanno giocare a calcio. Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità che sono molte. Hanno tecnica in mezzo al campo, hanno dei palleggiatori e il rischio di subire delle ripartenze attraverso la loro qualità è alto”.