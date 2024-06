Svizzera-Italia, Spalletti: “Dobbiamo fare di meglio”

Getting your Trinity Audio player ready...

Svizzera-Italia, azzurri di Spalletti a Berlino dentro o fuori.

Svizzera-Italia sabato 29 giugno alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino, lo stesso stadio in cui gli Azzurri trionfarono con la Francia ai Mondiali 2006.

Ottavi di finale Euro 2024 a cui la Nazionale del ct toscano Luciano Spalletti è approdata col gol last minute di Zaccagni con la Croazia. Partita dentro o fuori per entrambe le squadre per conquistare il pass quarti di finale.

Diretta Rai Uno.

Partita diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, che ha diretto nel 2022 la finale del Mondiale Argentina-Francia diventando il primo arbitro polacco ad arbitrare una finale iridata.

Assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Quarto ufficiale l’argentino Facundo Tello, Var il polacco Tomasz Kwiatkowski e Avar il connazionale Var Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert.

Calafiori squalificato.

Spalletti: “Abbiamo da fare qualcosa di meglio rispetto a quello che si è visto finora. Avevamo questa qualificazione da raggiungere e che ci serviva tantissimo, perché avevamo un sorteggio difficile e i calciatori lo hanno un po’ subito come me, ma vedere quello shanghai umano dopo che la palla di Zaccagni è entrata in rete è un qualcosa che ti rimane addosso. C’era da passare questo turno: ora mi aspetto di vedere i calciatori più sciolti, anche perché la considerazione va subito sullo scontro diretto. Non si possono fare calcoli o valutazioni: devi per forza agire perché nel turno successivo ci si va se si riesce a vincere la partita, e per vincere bisogna avere quei comportamenti lì“.

Sullo stadio sede della vittoria mondiale:”Tutti si ricordano il momento qui a Berlino. Noi sul pullman avevamo Gigi Buffon che ha parlato di questa situazione a tutti, ci ha fatto rivivere quelle emozioni che noi a quei tempi vivemmo da casa. Sappiamo che abbiamo questo confronto da onorare, una responsabilità maggiore, come è una responsabilità sapere che abbiamo tifosi in tutti il mondo. Anche se nelle due partite contro Albania e Croazia eravamo in minoranza allo stadio, sapevamo che avevamo tanti tifosi a spingere davanti alla televisione e questa cosa si percepisce”