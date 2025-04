Wizz Air inaugura la nuova rotta Pisa-Varsavia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area Eema, ha inaugurato la nuova rotta che collega Pisa e Varsavia, in Polonia. A partire dall’1 aprile 2025, i voli per la capitale polacca saranno operati tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato. La partenza da Pisa è prevista alle 20,50, con arrivo a Varsavia per le 23 Per il volo di ritorno, il decollo da Varsavia è fissato alle 17,40, con arrivo a Pisa alle 19,55. La tratta sarà effettuata con uno degli Airbus A320 della flotta della compagnia aerea ungherese.

I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 29,99 euro.

Una novità da non perdere quella introdotta dalla compagnia aerea questa primavera , novità che permetterà di raggiungere a cifre più che accessibili la capitale polacca, ricostruita magnificamente dopo la seconda guerra mondiale, della quale il centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. La Città Vecchia con le sue pittoresche piazze, le stradine acciottolate e i palazzi colorati è un must assoluto.

Una delle gemme di Varsavia è il Castello Reale, simbolo della città, con stanze sontuose e un panorama mozzafiato sulla Vistola.

Imperdibile è anche il Museo della Rivolta di Varsavia, che racconta con grande forza l’eroica resistenza della città durante l’occupazione nazista. E per gli amanti della cultura, il Teatro Nazionale e la Filarmonica di Varsavia offrono spettacoli di altissimo livello.