Annegamento e arresto cardiaco, doppia tragedia in provincia di Livorno

SAN VINCENZO – Doppia tragedia a San Vincenzo e Piombino nella mattinata di oggi (29 maggio).

Un uomo di 70 anni di Campiglia Marittina, Fernando Pisano, è morto per annegamento, per cause da accertare, alla spiaggia Il Bucaneve di San Vincenzo. È successo poco prima delle 10 del mattino.

Sempre intorno alla stessa ora un malore è stato fatale a una donna di 52 anni di Piombino, Serena Carpini, deceduta a causa di un arresto cardiaco alla Marina sul Cagliana, nel territorio del comune di Piombino.