Beccati con 35 grammi di cocaina e 2 panetti di hashish, arrestata coppia di ventenni

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Cecina, beccati con 35 grammi di cocaina, 2 panetti di hashish e 1200 euro di banconote di piccolo taglio.

I giovani, un ragazzo e una ragazza sui 20 anni residenti a Livorno e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’azione si è svolta durante i controlli notturni nel centro cittadino, dove i carabineiri erano impegnati anche per verificare alcune segnalazioni arrivate dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti impegnati in rapidi incontri con avventori apparentemente di passaggio.

Gli agenti hanno bloccato i due che, in esito al controllo, scaturito anche dal loro atteggiamento circospetto alla loro vista, sono stati colti in possesso di ben 35 grammi di cocaina, 3 panetti di hashish per un totale di 250 grammi complessivi e 1200 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita. Non sono mancati alcuni indicatori, materiali di confezionamento bilancino, che comunque collocherebbero gli indagati in un circuito dello spaccio di sostanze nel cecinese.

Tutta la sostanza rinvenuta è poi stata sottoposta a sequestro ed i giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La giovane è poi stata accompagnata al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, mentre lui è stato accompagnato al carcere labronico.

A seguito di udienza il tribunale ha convalidato entrambi gli arresti. Mentre la donna è scattato obbligo di dimora nel comune di residenza con obbligo di permanenza notturna, l’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari con anche il monitoraggio del braccialetto elettronico.