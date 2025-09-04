Cambio della Guardia all’Accademia Navale di Livorno, il saluto della Provincia

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, insieme alla vice presidente Eleonora Agostinelli, ha ricevuto oggi (4 settembre) a Palazzo Granducale, il comandante uscente dell’Accademia Navale di Livorno, contrammiraglio Lorenzano Di Renzo e il suo successore pari grado Alberto Tarabotto,per uno scambio di saluti istituzionali in vista dell’avvicendamento alla guida della prestigiosa istituzione della Marina italiana.

La presidente ha rivolto al contrammiraglio Di Renzo un saluto cordiale e un ringraziamento per l’attività svolta, che ha contribuito a consolidare il legame dell’ Accademia Navale con la città, e si è congratulata con il nuovo comandante Tarabotto per l’importante incarico, esprimendogli i migliori auguri di buon lavoro.