Container crollano durante le operazioni di carico: sotto choc un operaio

LIVORNO – Paura al porto di Livorno per un incidente sul lavoro che si è verificato durante le operazioni di carico di una nave in Darsena Toscana.

Tre container, per cause al vaglio dell’Autorità di sistema portuale, sono caduti durante le operazioni sulla banchina e uno è finito in mare. Un portuale di 37 anni che stava transitando nel momento della caduta, a bordo di un muletto, è stato portato al pronto soccorso in codice giallo in stato di choc dall’ambulanza della Croce Rossa, dopo che in prima battuta erano intervenuti i sanitari in presidio nell’area.

Il contenitore caduto in mare è stato subito agganciato e trainato da un rimorchiatore per poi essere recuperato con una gru in sicurezza. La nave interessata, dopo gli accertamenti, ha ripreso le operazioni di carico, poi ultimate nel tardo pomeriggio.