Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Fiamme nella discarica di Scapigliato lungo la statale 206 a Rosignano Marittimo.

Sul posto, lungo la statale 206, sono intervenuti i vigili del fuoco di Cecina, una della sede centrale di Livorno con autobotte, botte e il mezzo supporto autoprotettori con un funzionario dei vigili del fuoco al seguito.

Presente, inoltre, personale dei vigili del fuoco volontari da Pisa e squadra dei vigili del fuoco con un mezzo di supporto da Lucca.

In via precauzionale il Comune ha emanato un’ordinanza che dispone che tutti i cittadini che risiedono nell’arco di 5 chilometri dall’impianto di Scapigliato chiudano le finestre, non soggiornino all’aperto, né si spostino in direzione dell’impianto.

Inoltre è stata sospesa la manifestazione Ecofestival prevista stasera a Rosignano.