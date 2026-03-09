19.6 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

FiPiLi, ponte mobile riallineato dopo il cedimento

Concluso il lavoro di riposizionamento con tre grandi gru. Il traffico potrà riprendere nei prossimi giorni con alcune limitazioni.

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
ponte fipili darsena
Foto di archivio-AV
1 ' di lettura

LIVORNO Il ponte mobile sulla FiPiLi va verso la riapertura dopo il cedimento del meccanismo di sollevamento registrato nei giorni scorsi. Nella giornata di domenica 8 marzo l’impalcato del ponte è stato riallineato in posizione orizzontale grazie all’intervento di tre grandi gru, che hanno consentito di riportare la struttura sui supporti provvisori.

“L’operazione – spiega Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla FiPiLi – rappresenta un passaggio decisivo per la riapertura del collegamento tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e la rotonda della Darsena Toscana”. Secondo quanto comunicato dall’ Avr la struttura non ha subito deformazioni critiche, permettendo così la riapertura al traffico veicolare dalla mattina di mercoledì, dopo le ultime verifiche tecniche.

Per consentire il proseguimento dei lavori sotto il viadotto, il transito sarà comunque soggetto a una limitazione di peso di 3,5 tonnellate. I mezzi pesanti diretti verso il porto verranno quindi deviati sull’adiacente ponte di viale Mogadiscio, soluzione individuata per garantire la sicurezza del cantiere senza bloccare completamente la viabilità della zona.

Il problema che ha portato allo stop del ponte levatoio è legato alla rottura improvvisa di una delle due cerniere che ne consentono l’apertura. Le cause esatte della rottura sono ancora in fase di accertamento, anche se le verifiche preliminari indicano che le operazioni di manutenzione erano state eseguite regolarmente negli anni precedenti.

La struttura riveste un ruolo strategico nel collegamento tra il porto di Livorno e il sistema infrastrutturale della superstrada. Il ponte fa infatti parte del corridoio che permette alle grandi imbarcazioni provenienti dal canale dei Navicelli, dove operano numerosi cantieri navali dell’area pisana, di raggiungere il mare attraversando lo scolmatore dell’Arno e la darsena portuale.

Per questo motivo la Regione Toscana, proprietaria della superstrada, ha già destinato un finanziamento specifico per il ripristino del meccanismo di apertura. La prossima fase dei lavori riguarderà la sostituzione delle cerniere danneggiate e il ripristino completo del sistema di apertura del ponte.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.6 ° C
20.1 °
17.6 °
38 %
2.1kmh
20 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
15 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1475)ultimora (1341)Eurofocus (56)sport (51)demografica (27)Eugenio Giani (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati