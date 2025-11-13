Giornata mondiale del diabete 2025: eventi e prevenzione a Portoferraio

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – La Giornata Mondiale del Diabete 2025, che ricorre il 14 novembre, porta anche quest’anno numerose iniziative dedicate alla prevenzione e alla consapevolezza sui rischi legati al diabete. A Portoferraio sono in programma momenti informativi, attività sportive e controlli gratuiti, con l’obiettivo di promuovere il benessere e favorire una diagnosi precoce della patologia.

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 17,30, nella sala della Gran Guardia in piazza Cavour, il personale dell’ambulatorio diabetologico e della medicina interna dell’ospedale di Portoferraio – insieme ai volontari dell’Associazione diabetici dell’Isola d’Elba – sarà disponibile per la misurazione gratuita della glicemia capillare, il controllo della pressione e la compilazione di questionari per la valutazione del rischio. L’iniziativa rientra tra gli appuntamenti principali della Giornata mondiale del diabete 2025 e si affianca alle attività di sensibilizzazione promosse a livello nazionale dalla Fondazione italiana diabete e da Diabete Italia.

La mattina di domenica si svolgerà anche una gara podistica amatoriale di circa quattro chilometri, organizzata dall’Atletica Isola d’Elba, con partenza alle 10,30. Un’occasione per richiamare l’importanza dell’attività fisica nella prevenzione delle patologie metaboliche.

Già oggi, 13 novembre, alle 15, è prevista una Passeggiata del benessere, realizzata in collaborazione con l’Auser Portoferraio: il percorso partirà dalle Ghiaie per arrivare al Grigolo. Al termine della camminata i volontari saranno presenti per offrire gratuitamente la misurazione della glicemia.

Per il triennio 2024-2026, l’International diabetes federation (Idf) ha scelto come tema Diabete e benessere, con un’attenzione specifica all’accesso alle cure, all’educazione terapeutica e al supporto psicologico. Un messaggio che trova spazio anche nelle iniziative di Portoferraio, pensate per avvicinare la popolazione ai servizi sanitari e alle pratiche di prevenzione.