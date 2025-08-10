32.1 C
Giro di vite contro la guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti della droga a Cecina

Denunciate tre persone, segnalate sei persone per assunzione di stupefacenti. Controllate 35 persone e 15 veicoli

Cronaca
REDAZIONE
Giro di vite contro la guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti della droga a Cecina (foto ufficio stampa)
CECINA – Giro di vite per la sicurezza dei carabinieri della compagnia di Cecina. 

Attenzione particolare è stata rivolta ai centri di Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona nonché alle aree periferiche.  

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno fermato a Castiglioncello un automobilista poco più che 30enne il quale, all’esito di alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,86 g/l, oltre il triplo del limite consentito, e pertanto hanno proceduto alla denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nel corso di un successivo controllo in Rosignano Marittimo, i militari hanno individuato un uomo di origini straniere alla guida di un motociclo, risultato poi essere di sua proprietà. In ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, nonché per le circostanze di tempo e luogo, gli operanti lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà e il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca. 

Situazione analoga riscontrata in località Saracino dove una 50enne campana alla guida di un’autovettura non di proprietà si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza e a quello dell’uso di sostanza stupefacenti nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica. La donna è stata denunciata e le è stata ritirata la patente.

Sul fronte degli stupefacenti, altre sei persone, sono state segnalate alle prefetture di competenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, destinate ad uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 18 grammi, è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 35 persone di cui 2 sottoposte a misura cautelare e di 15 mezzi.

© Riproduzione riservata

