Guida in stato di ebbrezza, giro di vite nel weekend a Rosignano

Controllati 126 veicoli: 36 tra moto e scooter e 90 automobili. Presidiato il tratto urbano della vecchia Aurelia a Rosignano Solvay

Cronaca
REDAZIONE
Guida in stato di ebbrezza, giro di vite nel weekend a Rosignano (foto Comune di Rosignano Marittimo)
1 ' di lettura
ROSIGNANO MARITTIMO – Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto, la polizia municipale di Rosignano Marittimo ha effettuato un’operazione mirata per prevenire e contrastare la guida in stato di ebbrezza. Tre pattuglie, per un totale di sei agenti, hanno presidiato il tratto urbano della vecchia Aurelia a Rosignano Solvay, all’intersezione con via Gigli, dalle 21,30 all’1.30.

Numerosi automobilisti, motociclisti e scooteristi sono stati sottoposti al pre-test con precursore per rilevare l’assunzione di alcol. Quattro conducenti sono poi passati alla prova con etilometro: tre sono risultati nei limiti di legge (sotto 0,5 g/l), mentre uno ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e inferiore a 1,5 g/l, configurando così un reato.

Per quest’ultimo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre a diverse sanzioni: guida senza avere con sé la patente, circolazione con veicolo senza revisione e privo di assicurazione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel complesso, sono stati controllati 126 veicoli:36 tra moto e scooter e 90 automobili.

Durante la stessa serata, una pattuglia della municipale ha garantito la sicurezza stradale e la gestione del traffico a Castiglioncello, in occasione del concerto di Enrico Nigiotti per l’Armunia Castiglioncello Festival, che ha richiamato un gran numero di spettatori.

© Riproduzione riservata

