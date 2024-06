Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Life Support in arrivo a Livorno: 47 migranti. Ci sono minori.

Life Support in arrivo a Livorno. Life Support di Emergency ha soccorso nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno 47 persone in acque internazionali della zona Sar libica. Livorno è il porto assegnato. Arrivo previsto domenica 30 giugno.

Il gommone, lungo circa 6 metri, era partito dalla città libica di Zwara. I soccorsi – 39 uomini, 3 donne e 5 minori non accompagnati – provengono da Nigeria, Etiopia, Ghana, Libia, Eritrea, Bangladesh, Sud Sudan e Sudan.

Emergency via social: “Viaggiavano a bordo di un gommone sovraffollato, senza giubbotti di salvataggio. Per ore sono state costrette a rimanere immobili in posizione contratta. Partite dalle coste della Libia, sono riuscite a sopravvivere in mare aperto, nonostante le cattive condizioni meteo. Dopo il salvataggio, alcune di loro hanno riportato al nostro staff medico a bordo ustioni o traumi sui loro corpi, dopo il contatto con il carburante e l’acqua marina o perché stipate dentro l’imbarcazione. Dopo i rischi di una traversata così difficile e tutto quello che hanno vissuto, hanno bisogno di raggiungere il prima possibile un posto sicuro: Livorno è il porto di sbarco assegnato dalle autorità, a tre giorni e mezzo di navigazione”.

Un ritorno quello di Life Support a Livorno. Un nuovo sbarco, il tredicesimo, per il Comune guidato dal sindaco Luca Salvetti. Il primo alla vigilia di Natale 2022. A fine maggio scorso l’arrivo di Humanity 1 con 183 persone a bordo.

Carlo Maisano, capo missione Life Support: “Appena abbiamo ricevuto la segnalazione ci siamo recati alle coordinate indicate e abbiamo trovato un gommone sovraffollato con persone senza giubbotti di salvataggio. Abbiamo evacuato le persone dalla barca in difficoltà e le abbiamo portate al sicuro a bordo della Life Support. Lo staff medico ha iniziato a visitare le persone soccorse, in particolare i casi di ustioni dovute alla miscela di acqua di mare e carburante.

Le autorità hanno assegnato Livorno con Place of safety (Pos) per lo sbarco. Tutti i naufraghi sono vulnerabili Hanno alle spalle un viaggio lungo e hanno diritto di arrivare in un porto sicuro il prima possibile. Non c’è motivo che rimangano in mare altri giorni dopo tutto quello che hanno vissuto”.