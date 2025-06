Livorno, quarta in Italia per clima, l’indagine di 3BMeteo rileva condizioni ideali

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Il benessere climatico è sempre più un fattore cruciale per la qualità della vita nelle città italiane. Ogni anno, l’indagine sulla Qualità della Vita include un indice sintetico che valuta il clima di 112 capoluoghi (riaggregati su base provinciale) attraverso 16 parametri meteorologici. Questa classifica, basata su dati registrati tra il 2014 e il 2024, offre una panoramica su quali siano le province con il clima più favorevole.

Secondo i dati elaborati, le dieci province italiane con il miglior clima sono:

Bari (744,3 punti) – Un clima mite con poche ondate di calore prolungate e un buon equilibrio di umidità.

Barletta-Andria-Trani (733,2 punti) – Temperatura media gradevole e condizioni atmosferiche favorevoli durante tutto l’anno.

Pescara (732,8 punti) – Un clima marittimo che garantisce giornate temperate e una buona circolazione dell’aria.

Livorno (716,2 punti) – Il clima costiero mitiga gli estremi termici e garantisce una buona ventilazione.

Enna (713,9 punti) – Buon equilibrio tra temperature e circolazione d’aria, con basse concentrazioni di umidità.

Ancona (710,2 punti) – Temperature percepite ottimali e pochi giorni con aria stagnante.

Trieste (708,1 punti) – La brezza costante del mare Adriatico favorisce un ambiente confortevole.

Chieti (699,5 punti) – Presenza di giornate soleggiate e basse percentuali di umidità relativa.

Catanzaro (695,5 punti) – Mite d’inverno e piacevole d’estate, con un buon bilanciamento tra precipitazioni e giornate serene.

Pesaro e Urbino (692,8 punti) – Alternanza armoniosa di stagioni, con ridotta incidenza di eventi meteorologici estremi.

Metodologia della classifica

L’analisi è stata realizzata grazie ai dati meteorologici validati dal team di 3BMeteo, considerando 15 indicatori climatici. Per ogni parametro, è stato calcolato il valore medio registrato nelle diverse città, attribuendo 1.000 punti alla città con la miglior performance e punteggi decrescenti fino allo zero per l’ultima posizione. Alcuni indicatori rappresentano aspetti positivi (più alto è il valore, migliore è la performance), mentre altri sono negativi (minore è il valore, migliore è il risultato).

Le città aggregate in un’unica provincia (ad esempio Pesaro e Urbino, Barletta-Andria-Trani, Massa-Carrara, Forlì-Cesena) vedono il loro punteggio finale calcolato sulla media dei valori riferiti ai singoli comuni.

Per individuare le tendenze negli eventi estremi, sono stati analizzati i dati meteorologici dal 2008 al 2024, calcolando le medie mobili triennali.

Alcuni parametri fondamentali includono:

Ondata di calore: definiti come multipli di tre giorni consecutivi di temperature elevate.

Umidità relativa: misura dei giorni al di fuori dei parametri di comfort climatico.

Temperatura percepita: include fattori come umidità e vento.

Circolazione dell’aria: numero totale di giorni con “aria stagnante” calcolato su base annua.

Questa analisi fornisce una guida utile per chi desidera vivere in un ambiente climatico favorevole, evitando situazioni di stress termico o condizioni atmosferiche poco confortevoli.