Quali sono le città toscane in cui la qualità della vita è migliore?

FIRENZE – La classifica della qualità della vita 2024, stilata dal Sole 24 Ore, ha incoronato quest’anno Bergamo come la provincia dove si vive meglio in Italia, con un punteggio di 640,52. La città orobica scala ben quattro posizioni rispetto all’anno precedente, superando Trento (seconda con 639,90 punti) e Bolzano (terza con 635,09 punti). La Lombardia si conferma una regione di eccellenza, piazzando diverse province ai vertici della graduatoria.

L’annuale indagine del Sole 24 Ore, che valuta la qualità della vita nelle province italiane dal 1990 al 2024, offre un quadro dettagliato del benessere nel paese, analizzando sei classifiche di settore e numerosi indicatori specifici.

La Toscana si distingue: Siena nella top 15, Firenze in calo

Tra le province toscane, Siena si conferma un’eccellenza, raggiungendo la 15esima posizione con 615,83 punti, risalendo di ben 15 posizioni rispetto al 2023. Un risultato notevole che sottolinea la capacità della città del Palio di offrire un’elevata qualità della vita complessiva.

Nonostante il buon posizionamento di Siena, la Toscana presenta un andamento variegato. Firenze, pur mantenendo un buon livello generale, registra un calo di 30 posizioni, attestandosi al 36° posto con 590,45 punti. Anche Pisa scende, piazzandosi al 34° posto (-13 posizioni). Prato si mantiene stabile al 31° posto, mentre Arezzo guadagna 4 posizioni arrivando al 41°. Le province di Pistoia (61°) e Livorno (62°) mostrano un leggero miglioramento, mentre Lucca scende al 68° posto e Massa-Carrara sale al 70°.

La classifica regionale per punteggio:

Siena: 615,83

Prato: 595,97

Pisa: 593,77

Firenze: 590,45

Arezzo: 581,65

Grosseto: 558,87

Pistoia: 548,28

Livorno: 547,78

Lucca: 532,24

Massa-Carrara: 526,42

Nord Italia in testa, il sud in recupero

La classifica generale mostra un chiaro predominio delle province del Nord Italia, in particolare Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Veneto, che occupano gran parte delle prime posizioni. Oltre a Bergamo, Trento e Bolzano, spiccano Monza-Brianza (quarta), Cremona (quinta), Udine (sesta), Verona (settima) e Vicenza (ottaa). Bologna, pur perdendo 7 posizioni, si mantiene nella top ten al 9° posto. Una sorpresa tra le prime dieci è Ascoli Piceno (decima), che scala ben 17 posizioni.

Nelle posizioni più basse della classifica, si trovano prevalentemente province del Sud Italia, con Reggio Calabria a chiudere la graduatoria al 107esimo posto. Tuttavia, si osservano alcuni segnali di recupero e miglioramento per diverse province meridionali, che mostrano dinamiche positive in alcuni indicatori specifici, anche se la strada per colmare il divario con il Nord resta lunga.

La classifica completa permette di approfondire i dati per ciascun indicatore, offrendo una bussola per comprendere le dinamiche del benessere e le sfide che attendono le diverse realtà territoriali italiane.