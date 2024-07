Nuovo bando di gara senza garanzie per i dipendenti: nuovo sciopero dei lavoratori Toremar

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Tornano a incrociare le braccia i lavoratori della Toremar.

Lo hanno deciso Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti che hanno indetto l’astensione dal lavoro per tutta la giornata di domani, 21 luglio. Come da normativa saranno garantiti i servizi essenziali, in particolare due corse: quella delle 7 e quella delle 21.

“Il nuovo bando di gara per la continuità territoriale dell’Arcipelago toscano – dicono i lavoratori – mette seriamente a rischio gran parte dei 260 posti di lavoro: tutto ciò è inaccettabile. Ribadiamo come sia fondamentale tutelare non solo i posti di lavoro ma anche la loro qualità. La lotta dei lavoratori è la lotta di chi ama le isole dell’arcipelago toscano: in ballo c’è infatti anche la qualità del servizio erogato in favore dei cittadini”.

Domani verranno effettuati presìdi di protesta e volantinaggi al Porto Mediceo di Livorno (dalle 8 alle 10) e nei porti di Piombino (dalle 7 alle 21), Portoferraio (dalle 7 alle 19), Rio Marina (dalle 9 alle 17) e Porto Santo Stefano (dalle 7.30 alle 19.30).

“I dipendenti di Toremar – dicono i sindacati – si scusano anticipatamente con gli utenti per il disagio che sarà creato. Lo sciopero di domenica è però un primo passo necessario per cercar di far rispettare i diritti e la dignità dei lavoratori. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti sono come sempre al fianco dei dipendenti Toremar”.

Sul tema si è riunito ieri, 19 luglio, il Centro operativo comunale di Piombino che, a seguito di interlocuzioni con l’autorità di sistema portuale, la prefettura e le forze dell’ordine, ha definito un piano per contribuire ad affrontare le potenziali criticità che lo sciopero Toremar potrebbe generare per il traffico in entrata e in uscita dalla città.

Il piano prevede l’intervento della protezione civile con l’allestimento di tre postazioni, dotate anche di bagni chimici, per la distribuzione di bottiglie d’acqua. La polizia municipale, in collaborazione con le forze dell’ordine, gestirà il traffico veicolare indirizzato al porto, in particolare in corrispondenza di rotatorie e intersezioni. Grazie alla collaborazione con Jsw Steel Italy e a Liberty Magona, la strada interna allo stabilimento sarà percorribile per i mezzi di soccorso così da garantire l’intervento tempestivo e i piazzali saranno utilizzabili per la gestione del traffico.

Il Comune di Piombino invita i cittadini a limitare allo stretto necessario gli spostamenti in entrata e uscita dal centro abitato. Gli aggiornamenti in tempo reale saranno dati sulle pagine social del Comune di Piombino oppure iscrivendosi al canale Telegram ufficiale.