Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Oliviero Toscani: in rianimazione all’ospedale di Cecina

Oliviero Toscani è in rianimazione all’ospedale di Cecina, dove è stato ricoverato venerdì 10 gennaio. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.

Il celebre fotografo, di casa a Casale Marittimo, provincia di Pisa, ricoverato per le sue condizioni di salute di cui lui stesso aveva parlato lo scorso agosto,a distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile, l’amiloidosi.

Oliviero Toscani la scorsa estate: “Ho un male incurabile. Non ho paura di morire. Ho perso quaranta chili in un anno. Sto vivendo un’altra vita. Vengo da una generazione, quella di Bob Dylan, dove eravamo forever young, il pensiero di invecchiare proprio non c’era. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80″.

E nel 2024 la grande mostra celebrativa dedicata ad Oliviero Toscani a Marina di Bibbona, lunga quasi un anno. Mostra alla quale Toscani fu presente.

In esposizione al Forte Cavalleggeri di Marina di Bibbona, ‘Oliviero Toscani: professione fotografo’ a cura di Nicolas Ballario e Susanna Crisantil, presentata da associazione Bibbona Lab in collaborazione con il Comune di Bibbona, sindaco Massimo Fedeli, e il supporto della Regione Toscana. In una mostra che ha ripercorso la carriera di Toscani con oltre 100 fotografie.