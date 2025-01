Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – Oliviero Toscani ricoverato a Cecina: il fotografo in gravi condizioni

Oliviero Toscani ricoverato all’ospedale di Cecina, provincia di Livorno. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il fotografo, che vive a Casale Marittimo, provincia di Pisa, è stato ricoverato venerdì 10 gennaio per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. A distanza di due anni dalla diagnosi di una malattia incurabile, l’amiloidosi, che era stata resa pubblica dallo stesso fotografo nell’agosto scorso.

In ospedale l’incontro con Eugenio Giani, nella struttura di Cecina nell’ambito dei lavori di riqualificazione: “Ho saputo che il grande fotografo era stato ricoverato e sono andato a salutarlo e a incoraggiarlo”.

Oliviero Toscani la scorsa estate: “Ho un male incurabile. Non ho paura di morire. Ho perso quaranta chili in un anno. Sto vivendo un’altra vita. Vengo da una generazione, quella di Bob Dylan, dove eravamo forever young, il pensiero di invecchiare proprio non c’era. Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80″.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti da Oliviero Toscani nel corso della sua carriera. Il Grand Prix de la publicité (1990), The Management Medal dell’Art Directors Club di New York (1994), il Leone d’oro all’International Advertising Festival di Cannes (1996), la nominato ad accademico di onore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze (2010), la laurea ah honorem dell’Accademia di Belle Arti di Brescia (2017) il premio alla carriera dell’Art director’s club tedesco (2019).