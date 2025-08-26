Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Perde l’hashish dalla tasca mentre è ricoverata: denunciata una trentenne.

I carabinieri della stazione di Portoferraio, presenti sul territorio con numerosi servizi esterni sono intervenuti in orario tardo serale al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per approfondire i controlli a carico di una persona a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa.

Si tratta di una trentenne che era stata ricoverata poco prima in stato di agitazione psicomotoria. Durante le prime cure dei sanitari le sarebbe accidentalmente caduto da una tasca di un indumento un involucro contenente dello stupefacente. L’intervento dei carabinieri di Portoferraio ha consentito di appurare l’effettiva presenza di hashish all’interno dell’involucro. Ulteriori immediate attività di approfondimento hanno poi consentito di rinvenire nella disponibilità della donna altri 16 grammi della medesima sostanza, suddivisi in due pezzi, nonché denaro contante per circa 500 euro, suddiviso in banconote di vario taglio.

Alla luce del quantitativo e dei soldi contanti rinvenuti, l’attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche al domicilio dove sono stati rinvenuti ulteriori due grammi di hashish. Complessivi oltre 20 grammi di hashish e denaro contante ritenuto provento di probabile attività di spaccio, sono stati posti sequestrati, mentre la donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.