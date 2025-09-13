25.7 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Sicurezza alimentare e salute pubblica, pioggia di sanzioni a Livorno

Multe per la mancata tracciabilità degli alimenti, prodotti senza etichetta in italiano e mancata esposizione delle licenze

Cronaca
REDAZIONE
Sicurezza alimentare e salute pubblica, pioggia di sanzioni a Livorno
LIVORNO – Un’operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Livorno unitamente ai colleghi del Nal labronico. L’attività, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa, ha portato a 3 sanzioni.

In particolare nel corso delle attività un 30enne di origini asiatiche, titolare di un minimarket del centro, è stato sanzionato poiché all’interno del negozio esponeva merce alimentare priva di etichetta in lingua italiana. I militari hanno quindi proceduto al sequestro di due chili di alimenti e ad elevare una sanzione per un importo di 2mila euro.

11 chilogrammi di pesce sono stati invece sequestrati alla titolare di un ristorante cittadino poiché privi dei requisiti di tracciabilità, in violazione della normativa di autocontrollo, e multata per 1500 euro.

Il titolare di una barberia di origini nordafricane è stato invece sanzionato per 750 euro per non aver rispettato la normativa regionale che impone l’obbligo di esporre le licenze professionali. 

