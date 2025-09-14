Ubriaca disturba gli avventori di un locale, poi aggredisce i carabinieri: denunciata

Getting your Trinity Audio player ready...

PORTOFERRAIO – Portoferraio, denunciata una 45enne di origini sudamericane con l’accusa di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

In particolare i militari, nel corso di un servizio di pattuglia, sono intervenuti in un bar cittadino dove la donna, in stato di alterazione alcolica, stava importunando alcuni avventori e causando disagio alla clientela. È stata quindi accompagnata fuori dal locale e condotta in caserma, per le pratiche di identificazione e per le contestazioni del caso; ma alla richiesta di esibire un documento di identità, ha dato in escandescenze, obbligando i militari a richiedere l’intervento di personale del 118 e di un medico poiché, dopo aver proferito parole offensive nei confronti degli operanti, è passata ad aggredirli fisicamente con pugni e graffi, causando loro delle lievi lesioni.

La donna è stata quindi denunciata all’autorità giudiziaria ed è stata sanzionata amministrativa per ubriachezza.