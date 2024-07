Dalla traduzione alla letteratura ambientale torna per il decimo anno l’Elba Book Festival

Getting your Trinity Audio player ready...

L’Elba Book Festival compie dieci anni e torna con un programma ricco di personaggi e, soprattutto, libri.

Da martedì (16 luglio) a venerdì 19, dopo il tramonto, nelle piazzette e lungo i vicoli di Rio nell’Elba, scrittori, giornalisti, artisti e operatori culturali si incontreranno per dare corpo a una manifestazione che è diventata il ritrovo culturale dell’estate sul Tirreno. Quest’anno gli stand saranno 23 e l’attenzione è il tema scelto per l’edizione 2024.

Martedì 16, alle 18,30, a inaugurare la manifestazione sarà la cerimonia del premio Lorenzo Claris Appiani per la migliore traduzione letteraria dal tedesco, giunto alla nona edizione e vinto da Daria Biagi, con I morti dell’isola di Djal e altre leggende di Anna Seghers (L’Orma, 2022). Il concorso organizzato con la famiglia del giovane avvocato scomparso, l’Università per Stranieri di Siena e grazie a Ilide Carmignani intende riportare la figura del traduttore in primo piano. Alle 21,30, si passerà Alla ricerca di un’attenzione collettiva, un dibattito con Gianluca Costantini, artista e autore di graphic journalism, Laura Paracini, attivista di Ultima Generazione e il poeta e saggista Niccolò Nisivoccia, moderati dal giornalista Stefano Biolchini.

Se mercoledì 17, alle 21,30, l’attenzione si sposterà sulla letteratura poliziesca con il dialogo tra gli scrittori Eleonora Carta e Carlo Lucarelli, giovedì 18, alle 18,30, l’incontro tra Dylan Thomas e Luigi Berti che avvenne a Rio Marina, nel 1947, sarà al centro della tavola rotonda L’attenzione dei poeti per Dylan Thomas: l’antropologo Francesco Paolo Campione e i critici Tommaso Di Dio e Paolo Fabrizio Iacuzzi si confronteranno con Matteo Bianchi, direttore della rivista Laboratori critici. Alle 21,30 Roberta Bergamaschi incalzerà la docente universitaria ed esperta di psicologia dell’apprendimento Daniela Lucangeli su Tu mi stai a cuore: dall’I care di Don Milani ai nuovi paradigmi nello studio delle emozioni

Ogni sera, alle 18, di fianco alla chiesa dei Santi Giacomo e Quirico, aprirà il bookshop che sovrasta piazza del Popolo, e dalle 20, per tutto il centro storico, Maria Lodi e il Sistema Museale Arcipelago Toscano – Smart svilupperanno i laboratori Elbakids per i più piccoli. Alle 21, inoltre, sul palco principale ricorreranno i reading di Martina Evangelisti focalizzati sul tema dell’attenzione e tratti da volumi degli editori ospitati.

Venerdì 19, alle 18,30, concluderà la manifestazione un altro riconoscimento fortemente voluto dal Consorzio Comieco e dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il premio Demetra, per sostenere e divulgare la letteratura ambientale indipendente. La giuria ha selezionato le 18 opere finaliste tra oltre di 70 opere in concorso e si conoscerà il vincitore solo all’Elba. Alle 21,30, la Cura dell’ambiente, benessere per le comunità, infine, sarà il fulcro della quarta serata, con Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, l’editrice Ilaria Catastini e il saggista Padre Enzo Fortunato, introdotti dal giornalista Lucio Luca.

Nella chiesa della Pietà, sarà allestita la mostra fotografica di Fabiana Cioni. Verso l’angelo Pavone. Viaggio in Kurdistan con le figlie del Sole. Diario per immagini da Shengal e Lalish è il lavoro artistico e di ricerca avviato da Cioni con la comunità Ezida e si pone in dialogo aperto con il festival, le persone in viaggio e la cittadinanza. Tramite le voci delle donne ezide sopravvissute al massacro Daesh del 3 agosto 2014, a dieci anni dall’inizio del 73esimo genocidio, le persone possono entrare in contatto con la storia individuale e collettiva della popolazione curda ezida che viveva in Iraq.