Arezzo accende l’estate con il Men/Go Music Fest 2025: sei giorni di musica a ingresso libero

AREZZO – La musica torna a essere protagonista ad Arezzo con l’edizione 2025 del Men/Go Music Fest, in programma dall’8 al 13 luglio nel suggestivo scenario del Parco Il Prato. Per sei serate consecutive, il cuore verde della città si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, accogliendo oltre 30 artisti tra grandi nomi del panorama italiano, giovani promesse e presenze internazionali.

L’ingresso sarà gratuito per la maggior parte delle serate, confermando la vocazione del festival all’inclusività e alla diffusione della cultura musicale in ogni sua forma.

Un cast eclettico per un pubblico sempre più ampio

Anche quest’anno, il Men/Go Music Fest si distingue per la ricchezza e la varietà della proposta artistica, capace di parlare a generazioni diverse e soddisfare gusti musicali eterogenei.

Tra i protagonisti più attesi spiccano gli Afterhours, simbolo del rock alternativo italiano, e i Fast Animals and Slow Kids, gruppo umbro noto per la sua energia travolgente e testi incisivi. Due nomi che promettono spettacoli ad alta intensità emotiva.

Accanto a loro, una nuova generazione di artisti porterà sul palco sonorità fresche e originali: Lucio Corsi, con il suo stile visionario e cantautorale, Joan Thiele, che mescola eleganza pop e influenze internazionali, Giorgio Poi, raffinato interprete dell’indie-pop italiano.

A sorprendere sarà anche la presenza di Pupo, icona della musica leggera italiana, pronto a regalare una serata all’insegna della nostalgia e della partecipazione collettiva.

Oltre 30 artisti si alterneranno in lineup, offrendo uno spaccato completo delle tendenze musicali contemporanee, con l’occasione di scoprire nuovi suoni e talenti emergenti.

Sei serate di musica live no-stop

Ogni giornata di festival avrà inizio alle 18, con concerti che proseguiranno senza interruzione fino a mezzanotte. Un format dinamico e coinvolgente, pensato per creare un’atmosfera immersiva e conviviale, dove la musica sarà la vera protagonista.

L’ingresso sarà gratuito nelle serate dell’8, 9, 10, 11 e 13 luglio, confermando la scelta degli organizzatori di mantenere il festival accessibile a tutti. Solo la serata di sabato 12 luglio sarà a pagamento, probabilmente per la presenza di ospiti speciali che saranno annunciati nel programma completo.

Una politica inclusiva che rispecchia lo spirito del Men/Go: fare della musica un’occasione di incontro, condivisione e apertura.

Il Parco Il Prato: un palcoscenico naturale nel cuore di Arezzo

Il Parco Il Prato si conferma la cornice perfetta per il festival: uno spazio ampio e accogliente, immerso nel verde e facilmente raggiungibile. La sua centralità lo rende ideale per ospitare un pubblico numeroso, proveniente da tutta la provincia e oltre.

La location, già rodata in molte edizioni precedenti, garantisce comfort, sicurezza e atmosfera, tre ingredienti fondamentali per trasformare ogni serata in un’esperienza memorabile.

Per dettagli sul programma completo, gli orari dei concerti e l’elenco ufficiale degli artisti, è possibile consultare il sito ufficiale del Men/Go Music Fest.