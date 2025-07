Pisa ritrova San Ranieri: restaurata e ricollocata la statua del patrono

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – È tornata al suo posto la statua di San Ranieri, patrono di Pisa, simbolo di fede, accoglienza e tradizione. Venerdì 4 luglio si è tenuta la cerimonia di benedizione per celebrare la ricollocazione dell’opera in bronzo realizzata da Alessandro Caetani nel 2011, situata nello spartitraffico tra via Cisanello e la rotatoria dei Caduti di San Quirico di Valleriana. La statua era caduta nel febbraio 2024, suscitando preoccupazione tra i cittadini. Dopo un attento intervento di restauro e il consolidamento della base, l’opera è stata finalmente rimessa in sede, accolta da numerose autorità e cittadini.

Un gesto di benvenuto alle porte della città

La cerimonia ha riportato alla memoria l’inaugurazione originaria del 2011, quando l’opera fu posizionata per commemorare l’800° anniversario della morte di San Ranieri. L’assessore Riccardo Buscemi, visibilmente emozionato, ha ricordato quel momento, citando la presenza dell’allora sindaco Marco Filippeschi e dell’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

La statua raffigura San Ranieri con barba, capelli lunghi e la pilurica, mentre con un gesto altamente simbolico solleva con la destra un pane e porge con la sinistra una ciotola d’acqua. Un richiamo alla sua consuetudine di benedire i cittadini con l’acqua, che oggi diventa un segno tangibile di accoglienza e protezione per chi entra in città dal Ponte delle Bocchette. Un gesto, ha detto l’assessore, che “per molti, è stato come un affettuoso abbraccio di benvenuto“.

Dalla caduta alla rinascita: un percorso complesso

L’assessore Buscemi ha ricordato anche il difficile momento della caduta della statua nel febbraio 2024, evento di cui non sono ancora state chiarite le cause, se accidentali o dolose. “Ho raggiunto il luogo dell’accaduto senza indugio per constatare i danni e, contestualmente, attivare ogni risorsa disponibile per un ripristino celere e efficiente“.

Il percorso di riparazione non è stato semplice, complicato da lungaggini burocratiche. Tuttavia, grazie alla determinazione dell’Amministrazione comunale, il sostegno del Sindaco e l’impegno degli uffici tecnici, è stato possibile arrivare alla ricollocazione. Buscemi ha voluto ringraziare pubblicamente il maestro Caetani e l’arcivescovo emerito Benotto, per aver sollecitato il ritorno del patrono al suo posto.

Un momento di comunità e un messaggio per il presente

La cerimonia di venerdì ha visto la partecipazione di molti cittadini e delle stesse persone che presenziarono all’inaugurazione del 2011.

Le parole di Buscemi: “Ci riuniamo per onorare San Ranieri, riaffermando con forza la nostra identità, le nostre radici storiche e la nostra fede. San Ranieri, al suo rientro dalla Terra Santa, si impegnò attivamente per risolvere le discordie e dare voce alla sua comunità. Crediamo fermamente che l’ascolto reciproco sia una lezione che dobbiamo, ora più che mai, applicare per migliorare la nostra città, il nostro Paese e l’intero pianeta”.

Le autorità presenti

Hanno preso parte all’evento l’arcivescovo emerito di Pisa Giovanni Paolo Benotto, lo scultore Alessandro Caetani, il Questore di Pisa Salvatore Barilaro, gli assessori Riccardo Buscemi e Massimo Dringoli, i consiglieri comunali Maurizio Nerini e Veronica Poli, Don Tiziano Minnucci – parroco di San Biagio –, Franca Placco ed Emanuela Soldani per Credit Agricole, Clelia Kolman, presidente dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Stefano Vignali per l’Associazione Marinai d’Italia, nonché rappresentanti delle forze armate, tra cui il Maggiore Roberto Bardini (COMFOSE) e il Tenente Andrea Mastroddi (Reggimento Logistico Folgore).