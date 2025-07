A Siena la magia di San Lorenzo incontra l’eccellenza del vino

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – In occasione della tradizionale Notte di San Lorenzo, torna l’atteso evento ‘Le Notti del Vino‘, promosso dall’assessorato al Turismo e Commercio guidato da Vanna Giunti e approvato oggi, martedì 8 luglio, dalla Giunta comunale.

Una celebrazione che unisce il fascino delle stelle cadenti con i grandi vini del territorio, creando un connubio perfetto tra natura, cultura e tradizione.

‘Sotto un Cielo Divino’: tra stelle e calici

L’edizione 2025 si presenta con un titolo evocativo, Sotto un Cielo Divino, che racchiude lo spirito della manifestazione: guardare il cielo e assaporare la terra. Inserito nel prestigioso circuito nazionale dell’Associazione Città del Vino, di cui Siena è socio fondatore, l’evento testimonia il profondo legame della città con la propria identità enologica e la sua vocazione alla qualità e all’autenticità.

Ormai parte integrante dell’estate senese, ‘Le Notti del Vino’ è diventato un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere la città in un’atmosfera sospesa tra sogno e gusto, valorizzando sia il patrimonio storico e paesaggistico, sia le eccellenze vitivinicole locali.

Il programma dell’evento propone due momenti distinti ma complementari, pensati per coinvolgere i sensi e la curiosità del pubblico.

Dalle 21,30 alle 24, nella quiete suggestiva dell’Orto de’ Tolomei, il cielo diventa protagonista. Grazie alla collaborazione con l’Unione Astrofili Senesi, sarà possibile ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti con il supporto di esperti che guideranno l’esperienza astronomica. Un’occasione accessibile a tutti, pensata per riscoprire il cielo con occhi nuovi.

Dalle 20 alle 24 nella storica Fortezza Medicea, il vino sarà il vero protagonista. A cura dell’associazione Città del Vino, la degustazione offrirà un’ampia selezione di etichette locali, in un contesto di grande fascino architettonico. Un percorso sensoriale tra profumi e sapori, che celebra la qualità delle produzioni senesi in una delle location più emblematiche della città.

L’assessore Vanna Giunti ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione dell’iniziativa, evidenziando come eventi come questo rappresentino al meglio l’identità di Siena: “L’evento Sotto un Cielo Divino per la notte di San Lorenzo propone un’esperienza incomparabile e genuina, esaltando la magnificenza del nostro cielo stellato e l’abbondanza delle nostre vigne“.