LIVORNO – Franchino forever, evento speciale al Modigliani Forum di Livorno

Franchino forever al Modigliani Forum di Livorno sabato 21 dicembre a partire dalle 18 fino alle cinque di domenica 22 dicembre. Evento in memoria del popolare vocalist e dj Francesco Principato, scomparso lo scorso 19 maggio.

Un ricordo speciale, guidato da Damir Ivic. “Frasi, scherzi, risate, aneddoti, retroscena, commozioni, piccoli e grandi segreti. Gocce di magia ed emozioni, a microfoni aperti”. Gli amici più stretti di Franchino insieme sul palco Metempsicosi: Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00Zicky Tribute set, Luca Pechino. Serafine Live – Samuel. Performer: Principe Maurice. Ospiti: Jake La Furia, Emi Lo Zio, Musica e Magia Sound System

Francesco Principato, in arte Franchino, nato in Sicilia nel 1953, toscano da sempre. La famiglia si era trasferita in Toscana, nell’Empolese. Il cantastorie della musica techno re delle discoteche che ha fatto ballare tutta Italia viveva a Santa Maria a Monte, provincia di Pisa.