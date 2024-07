Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Lagioia apre ‘LeggerMente’ 2024: al via festival letterario a Livorno.

Nicola Lagioia con il suo cupissimo e smagliante ‘La città dei vivi’ apre lunedì 1 luglio alle ore 19 ‘LeggerMente’ 2024 a Villa Fabbricotti a Livorno.

Festival letterario ricco di appuntamenti con gli autori di primissimo piano fino al 31 luglio. Tutti con ingresso libero con prenotazione consigliata dagli organizzatori su evenbrite.

Manifestazione organizzata da Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli Livorno, Il Chioschino di Filippo Brandolini e con il contributo di Fondazione Livorno.

Apre dunque Nicola Lagioia. Poi arrivano Federico Maria Sardelli, Anita Likmeta, Leonardo Mendolicchio, e l’attore questa volta in veste di romanziere Vinicio Marchioni. Tra i protagonisti attesi Carlo Lucarelli e Antonio Scurati

Subito accolto calorosamente dalla critica e dal mondo letterario, ‘La città dei vivi’ di Nicola Lagioia Premio Lattes Grinzane 2021 ricostruisce l’atroce episodio di cronaca nera avvenuto realmente a Roma il 4 marzo 2016, nel quale Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore il ventitreenne Luca Varani, portandolo ad una morte lenta e orribile.

Strumento di indagine diventato anche un podcast prodotto da Chora Media, l’autore dialogherà con la poetessa Viola Lo Moro sulle motivazioni universali che portano gli uomini a compiere atti efferati, dando sfogo a violenza e istinto di sopraffazione.

Nicola Lagioia nasce a Bari nel 1973. Laureato in giurisprudenza “perché anche le leggi sono fatte di parole organizzate in modo coerente”, ha iniziato il suo percorso nel mondo dei libri collaborando con diverse case editrici e scrivendo sceneggiature e testi su commissione. Ha vinto la LXIX edizione del Premio Strega con il romanzo La ferocia, edito da Einaudi nel 2015 ed è stato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017 al 2023. Più volte selezionatore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, scrive per diversi giornali ed è conduttore e radiofonico Rai.

La novità di quest’anno è piuttosto il colpo di coda che la rassegna presenterà alla fine dell’estate con LeggerMente Next, un calendario di ben 14 incontri con autrici ed autori già conosciuti nelle precedenti edizioni o particolarmente legati al territorio locale ai quali gli organizzatori hanno voluto dedicare uno spazio tutto proprio dal 2 al 18 settembre

Ecco il programma di scena a Villa Fabbricotti a Livorno.