Noemi in concerto a Livorno: Terrazza Mascagni palco sul mare

Noemi ha iniziato il suo percorso musicale nel 2009, con il grande successo a X Factor. Con Sette partecipazioni al Festival di Sanremo. Dai successi come “Per tutta la vita” nel 2010, vincitore di un Sanremo Hit Award, al terzo posto nel 2012 con “Sono solo parole”, fino alle performance del 2021 con “Glicine” e del 2022 con “Ti amo non lo so dire”. Oltre al suo successo nei concorsi musicali, Noemi è stata scelta dalla Walt Disney per contribuire alla colonna sonora italiana del film d’animazione “Ribelle – The Brave”. I suoi brani “Il cielo toccherò” e “Tra vento ed aria” hanno aggiunto un tocco magico al mondo dell’animazione.

Per Noemi cinque Wind Music Awards ai tre Premi Lunezia, passando per il Premio TV – Premio regia televisiva e il Nastro d’argento speciale per l’interpretazione della canzone “Domani è un altro giorno”.