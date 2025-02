Accordo Metinvest-Danieli: firma al Mimit per impianto siderurgico di Piombino

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – Firmata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’intesa tra Metinvest Group e Danieli, che disciplina la partnership congiunta tra i due gruppi in Metinvest Adria S.p.A. L’accordo tra azionisti, sottoscritto alla presenza del ministro Adolfo Urso, formalizza i principali aspetti della gestione congiunta del nuovo stabilimento siderurgico di Piombino per la realizzazione di acciaio tecnologicamente all’avanguardia e a basso impatto ambientale, oltre ad avviare un percorso volto all’implementazione del progetto e alla condivisione degli obiettivi strategici a lungo termine. Questa struttura è destinata a diventare un punto di collegamento strategico tra le industrie metallurgiche italiana e ucraina.

Oltre all’accordo tra azionisti, che entrerà pienamente in vigore nella seconda metà del 2025, nell’incontro è stato firmato anche un contratto tra Metinvest Adria e Danieli per lo sviluppo dell’ingegneria di base del nuovo stabilimento di Piombino.

Ministro Adolfo Urso: “Ancora una volta abbiamo mantenuto gli impegni. La firma dell’accordo tra gli azionisti segna un passo decisivo per il rilancio del polo siderurgico di Piombino, con la tecnologia green, avanguardia in Europa. Al tempo stesso, rafforza la cooperazione strategica tra Italia e Ucraina, creando un solido ponte tra le nostre industrie metallurgiche particolarmente importante nella prospettiva della ricostruzione dell’Ucraina”.

Il nuovo impianto di Piombino, a regime, illustra Mimit, avrà una capacità produttiva annuale di 2,7 milioni di tonnellate e utilizzerà la tecnologia del forno ad arco elettrico, impiegando materiali riciclati come rottami, ghisa e ferro ridotto (DRI), reperiti dalle attività ucraine di Metinvest. Prevista, infine, la realizzazione di un centro di lavorazione e assistenza dell’acciaio a freddo, oltre a strutture e attrezzature ausiliarie.

La costruzione del nuovo impianto siderurgico di Piombino sarà finanziata principalmente attraverso fondi raccolti da istituti finanziari e creditizi internazionali, oltre al capitale proprio degli azionisti. Il progetto è destinato a fungere da modello per la futura modernizzazione degli stabilimenti Metinvest di Zaporizhzhia e Kamianske, in Ucraina.