Continuità territoriale e viabilità al centro della visita istituzionale all’Elba

PORTOFERRAIO – Giornata di verifiche e incontri istituzionali all’Isola d’Elba per l’assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture della Regione Toscana, Filippo Boni. La visita ha rappresentato un momento di approfondimento sui temi della mobilità marittima, della qualità del servizio e della continuità territoriale, elementi centrali per le comunità insulari.

Nel corso del sopralluogo, l’assessore ha incontrato amministratori locali e cittadini, raccogliendo osservazioni e istanze relative ai collegamenti via mare, considerati essenziali per la vita quotidiana dell’isola. Il trasporto marittimo, è stato sottolineato, costituisce un presupposto imprescindibile per evitare condizioni di isolamento e garantire piena integrazione con la terraferma.

Accanto ai temi legati ai traghetti, la visita ha incluso un’analisi diretta di alcune criticità infrastrutturali. Particolare attenzione è stata riservata alla Strada Provinciale 26 del Piano, arteria che collega Rio nell’Elba e Rio Marina, attualmente interessata da cedimenti strutturali. Sono state inoltre esaminate le interruzioni alla viabilità che incidono sull’accesso alla spiaggia delle Spiaggia delle Fornacelle, altra situazione oggetto di segnalazioni.

Il sopralluogo ha toccato anche l’aeroporto di Campo nell’Elba, infrastruttura di proprietà regionale ritenuta strategica per i collegamenti dell’isola. L’assessore ha definito l’ispezione alle strade, ai cantieri e allo scalo aeroportuale un passaggio utile per acquisire un quadro aggiornato delle condizioni delle principali infrastrutture.

Nel corso della visita è stata ribadita l’attenzione della Regione verso l’Elba e le altre isole dell’Arcipelago toscano, con l’impegno a proseguire il confronto e a intervenire sulle problematiche emerse. L’assessore ha inoltre manifestato la volontà di tornare sull’isola in tempi brevi, confermando l’intenzione di affrontare fin dai prossimi giorni le questioni raccolte durante gli incontri istituzionali.