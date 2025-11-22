6.5 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Giani bis, Mia Diop parte da capannone confiscato a mafia: “Il mio lavoro da vicepresidente comincia da qui”

Mia Diop, vicepresidente Regione Toscana, inizia da Donoratico. Diop con sindaca Sandra Scarpellini, presidente Provincia Livorno, e Alessandro Franchi, consigliere regionale. "La legalità si costruisce ogni giorno, trasformando spazi di illegalità in opportunità sociali"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Giani bis, Mia Diop parte da capannone confiscato a mafia:
Da sinistra, Mia Diop, Alessandro Franchi, Sandra Scarpellini (Foto Fb Alessandro Franchi)
2 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

DONORATICO – Comincia da Donoratico il percorso di Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana presieduta da Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra.
Mia Diop, Pd, livornese, a Donoratico, provincia di Livorno, con Sandra Scarpellini, Pd, sindaca Castagneto Carducci, presidente Provincia di Livorno, e Alessandro Franchi, già sindaco Rosignano Marittimo 2009-2019, neo consigliere regionale, nonchè segretario federazione Pd Livorno. Con l’assessora Jessica Callaioli, rappresentanti di Libera e la cooperativa sociale ConVoi.
Un capannone, aveva spiegato allora lo stesso Giani con Stefano Ciuoffo, assessore regionale legalità nel primo mandato Giani, confiscato e riqualificato per ospitare una mensa con cucina per produzione e distribuzione di pasti per le persone fragili, una lavanderia, due camere con bagno da destinare ad esigenze di prima accoglienza, infermeria e aula didattica.
Mia Diop in giunta Giani bis con deleghe cooperazione internazionale, pace, cultura della legalità e partecipazione, recupero dei beni sottratti alla mafia, Urp, cittadinanza attiva e cooperative di comunità.
Diop: “La lotta alle mafie non è solo contrasto: è trasformare i beni sottratti all’illegalità in luoghi che tornano a servire le persone. Per questo il mio percorso da vicepresidente della Regione Toscana inizia da Donoratico, dove un capannone industriale – un tempo nelle mani della criminalità organizzata – è stato recuperato e restituito alla comunità grazie al lavoro del Comune, delle realtà sociali del territorio e della Regione.
Qui presto nasceranno una mensa, una cucina e servizi di accoglienza per chi è più fragile.
Il mio impegno sarà questo: far crescere un modello in cui legalità, giustizia sociale e partecipazione camminano insieme, trasformando ciò che era illegalità in una risorsa vera per le comunità toscane”.

Poi: “Abbiamo visto cosa significa restituire un bene sottratto alle mafie alla propria comunità. Questo capannone torna a essere un luogo utile, aperto, capace di offrire dignità, accoglienza e servizi. È la dimostrazione che la legalità si costruisce ogni giorno, trasformando spazi di illegalità in opportunità sociali. Continueremo su questa strada: sostenendo i Comuni, accompagnando i territori e facendo in modo che ogni bene confiscato diventi un presidio di diritti e partecipazione”.

Quindi: “Volevo che il mio primo giorno sul territorio fosse qui. È il luogo che meglio racconta il senso delle deleghe che mi sono state affidate: legalità, beni comuni, comunità”.

Un ringraziamento a Ciuoffo: “Ha costruito un percorso solido che oggi possiamo portare avanti e rafforzare. Le politiche sui beni confiscati funzionano quando c’è continuità, responsabilità e collaborazione”.

Alessandro Franchi: “Spesso dai territori nascono storie bellissime, che parlano di riscatto, di comunità e di legalità che si fa opportunità.

Si tratta di uno degli interventi più significativi tra i numerosi realizzati sui beni sottratti alla criminalità, che sarà destinato a scopi sociali. Un progetto che, anche grazie alle associazioni di volontariato, mette al centro i servizi per le persone più fragili e che vuole essere un punto di riferimento per iniziative di socialità e partecipazione.
Un luogo che era simbolo di illegalità è stato restituito alla comunità e trasformato in uno spazio polifunzionale dedicato al sociale: una scelta oculata e lungimirante, che guarda ai bisogni reali del territorio. Un modello da replicare e rafforzare in tutto il territorio regionale”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
6.5 ° C
7.2 °
5.7 °
61 %
7.2kmh
75 %
Sab
6 °
Dom
8 °
Lun
11 °
Mar
12 °
Mer
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1623)ultimora (1531)sport (47)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati