ROSIGNANO MARITTIMO – Marabotti presenta la giunta. Consiglio Comunale in piazza

Claudio Marabotti presenta la giunta. Il neo sindaco di Rosignano Marittimo, artefice di una storica vittoria al ballottaggio col sindaco uscente Pd Donati, presenta la squadra di governo.

Pd dunque per la prima volta all’opposizione nel Comune di Rosignano Marittimo

Squadra di governo con vicesindaco Mario Settino, coordinatore provinciale Movimento 5 Stelle, reduce da due legislature consiliari all’opposizione. Ora in maggioranza con Rosignano nel Cuore, lista fondata da Claudio Marabotti, medico cardiologo, reduce da cinque anni di esperienza in Consiglio Comunale, e la lista civica Io voto io vinco. Settino capolista M5S già eletto in Consiglio Comunale.

Assessora allo sport Giulia Quintavalle, campionessa olimpica Pechino 2008, a oggi unica azzurra oro olimpico nel judo.

Quintavalle capolista Rosignano nel Cuore già eletta in Consiglio Comunale, la più votata di tutto il Consiglio Comunale.

E annuncia Marabotti la prima seduta del Consiglio Comunale venerdì 12 Luglio alle ore 21 in piazza del Risorgimento a Rosignano Solvay.

Un Consiglio Comunale in piazza, con l’obiettivo di portare la seduta istituzionale tra la gente anche nelle frazioni del Comune in provincia di Livorno. Consiglio Comunale che, tranne rarissime straordinarie eccezioni, nelle legislature passate non si è mai allontanato dalla sede istituzionale a Rosignano Marittimo.

La giunta Marabotti. Con Settino vicesindaco esponente Movimento 5 Stelle, gli altri assessori arrivano da Rosignano nel Cuore, anche consiglieri comunali eletti. Per cui è scattato nell’assemblea istituzionale l’ingresso di altri consiglieri made in Rosignano nel Cuore.

Mario Settino (vicesindaco): affari generali, urbanistica e politiche del territorio, demanio, infrastrutture, protezione civile, ottimizzazione energetica.

Susanna Masoni: bilancio, patrimonio, personale, gare e appalti, rapporti con le partecipate, cura del verde pubblico, innovazione e semplificazione.

Cristina Santinelli: politiche sociali e inclusione, politiche abitative, abbattimento barriere architettoniche, scuola e politiche educative.

Giulio Rotelli: politiche giovanili, politiche culturali, pari opportunità, ricerca mirata finanziamenti pubblici.

Giulia Quintavalle: politiche sportive, turismo, mobilità, attuazione del programma, trasparenza e partecipazione.

Giacomo Cantini: commercio e artigianato, agricoltura, agroalimentare, politiche venatorie, tutela degli animali, valorizzazione delle specificità delle frazioni.

Roberto Repeti: tutela ambientale, attuazione politica rifiuti zero, lavori pubblici, manutenzione e piccole opere.

I consiglieri comunali di maggioranza sono per il Movimento 5 Stelle il capogruppo Graziano D’Apice, Andrea Profeti e Francesca Fabbiani.

Per Rosignano nel Cuore Ilaria Burresi, Stefano Montagnani, Davide Samuele Franchi, Costanza Pernici, Alessandro Tullin, Rita Oncini, Carlo Carriero, Roberta Ferretti, Alessio Lampredi, Matteo Giannetti, Fulvio Ghelardini.

Per Io voto io vinco Lorenzo Muffato