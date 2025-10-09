Matteo Salvini a Livorno: niente mercato tra la gente. Cambio di programma per il vicepremier

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Matteo Salvini torna a Livorno venerdì 10 ottobre dopo le contestazioni. Ma non sarà al mercato in mezzo alla gente.

Cambio di programma per il vicepremier Salvini, leader Lega, che, dunque, non sarà al mercatino di via dei Pensieri venerdì mattina 10 ottobre.

Salvini martedì 7 ottobre era stato contestato al suo arrivo a Palazzo Pancaldi a Livorno, insieme ai ministri leghisti Giorgetti, Locatelli, Valditara

Per Salvini venerdì 10 ottobre, previsto un incontro istituzionale con Autorità portuale con visita al cantiere Darsena Europa. Per Darsena Europa, ha annunciato lo stesso Salvini, ministro trasporti e infrastrutture, il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi sarà commissario straordinario.

Salvini: “Ho parlato con Davide Gariglio, commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale, e con il prefetto Giancarlo Dionisi che sarà commissario. C’è il mezzo miliardo dovuto, ma il mio impegno è di collegare il retro, alla rete stradaria e ferroviaria. Altrimenti rischia di essere una grande opera senza collegamenti. Il porto di Livorno è tra quelli che nei prossimi anni potranno generare più lavoro e ricchezza in tutta Italia”.

E sul cambio di programma di Salvini di nuovo a Livorno venerdì 10 ottobre, c’è una nota del senatore leghista Manfredi Potenti con Carlo Ghiozzi, segretario provinciale Lega Livorno, e Michele Gasparri, segretario comunale Lega Livorno.

“Ci associamo alla scelta del segretario federale della Lega e vicepremier Matteo Salvini, il quale ha espresso oggi in modo responsabile la volontà di dedicare la nuova visita a Livorno alle azioni da intraprendere su infrastrutture e lavoro ed in particolare al porto, dimostrando l‘infondatezza di critiche di volere esasperare il clima teso in città che sono state ricevute riguardo la precedente scelta del luogo di incontro. L’economia e la vita della comunità livornese rimane pertanto al centro dell’azione politica del Governo”.

Poi: “La recente notizia della possibilità di una pace a Gaza, spinge inoltre e nuovamente la Lega a chiedere responsabilità nelle affermazioni espresse da alcune istituzioni cittadine in particolare nella persona del sindaco, ma anche a quelle nazionali come il segretario generale della CGIL Landini, che sembrano non comprendere l’opportunità di rasserenare un clima sociale troppo teso, alzando oltre misura i toni. Nella vicenda degli scontri dello scorso martedì, mai è stata volontà della Lega di additare responsabilità alle articolazioni territoriali di sindacati e partiti, semmai proprio ai loro rappresentanti nazionali, che hanno ben diversa visibilità e capacità condizionante sulla gente.

Matteo Salvini è stato il primo a comprendere che commercianti ed ambulanti hanno diritto di poter lavorare evitando ogni ipotesi di ulteriore tensione con la stupidità di pochi irresponsabili agitati da dichiarazioni di coloro che dovrebbero invece distendere e rassenerare il clima. Questa nuova visita del ministro Salvini a Livorno sia dunque l’occasione per lavorare a favore del territorio e non di alimentare il ricordo delle pagine buie del paese”.

Dopo l’arrivo di Salvini a Palazzo Pancaldi, il segretario generale della Cgil Livorno Gianfranco Francese aveva commentato: “Matteo Salvini è un provocatore che ha creato ad arte la situazione che ha causato la degenerazione della contestazione nei suoi confronti. Chi si comporta così, non è degno di ricoprire importanti cariche istituzionali come quelle di ministro o addirittura vicepresidente del Consiglio. Consigliamo inoltre a Salvini di sciacquarsi prima la bocca quando parla della Cgil o di Maurizio Landini. Dal punto di vista etico e morale Salvini ha negli anni dimostrato di non essere degno di ricoprire incarichi ministeriali, i suoi comportamento non fanno onore ai profili istituzionali che gli sono stati nel corso degli anni conferiti. Abbiamo assistito all’ennesimo raid provocatorio di Salvini in Toscana. Ogni volta che lui arriva a Livorno lascia in eredità polemiche, tafferugli e contusi: la cosa oramai non è neanche più sospetta, è una smaccata strategia mediatica. Salvini si interroghi sui suoi comportamenti da hooligan della politica”.