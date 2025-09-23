22.6 C
Firenze
Porto di Livorno, presidio contro le armi. Arriva il commissario Autorità portuale

Davide Gariglio incontra manifestanti con sindacato Usb. Protesta per arrivo nave americana Slnc Severn, Usb: "La nave delle armi non deve sbarcare" Tavolo in prefettura con sindaco Salvetti. Prefetto Dionisi: "Si tratta di una nave commerciale. Non trasporta armamenti, munizioni, né esplosivi. Non ha alcun collegamento con Israele o con la crisi di Gaza. Invito a senso responsabilità e rispetto verità dei fatti"

CINZIA GORLA
Nella foto, commissario straordinario Gariglio al presidio in porto Livorno (Foto Fb sindacato Usb Livorno)
LIVORNO – Presidio a oltranza nel porto di Livorno per protestare al Molo Italia contro l’arrivo della nave americana Slnc Severn, previsto a fine giornata di martedì 23 settembre, che secondo il sindacato Usb trasporterebbe armi. Non è così, spiega il prefetto Giancarlo Dionisi: “Si tratta di una nave commerciale, non militare. Non trasporta armamenti, munizioni né esplosivi”, ha detto al termine del tavolo urgente convocato in prefettura. Tavolo a cui hanno preso parte il sindaco Luca Salvetti, Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità Sistema Portuale del Mar Tirreno settentrionale, il vicecomandante capitaneria di porto, i rappresentanti sindacali Cgil, Cisl, Uil, Usb, una delegazione del presidio. Presidio no stop nel porto di Livorno partito in continuità con la manifestazione di lunedì 22 settembre per la Palestina che ha coinvolto tutta l’Italia in cui martedì 23 settembre è arrivato Davide Gariglio.

(Foto Fb sindacato Usb Livorno)

 

Usb Livorno: “Abbiamo incontrato il commissario dell’autorità di sistema Gariglio direttamente al presidio. Qualche minuto prima anche la prefettura comunicasse che la volontà è quella di arrivare a impedire l’attracco della nave nel porto di Livorno. Ancora niente di ufficiale ma è il momento di spingere tutti insieme e partecipare in massa alle iniziative. D’altra parte siamo pronti a mobilitarci in qualsiasi altro porto in cui dovesse dirigersi”.

Una Slnc Severn, salpata da Porto Said, Egitto, che dunque secondo Usb trasporterebbe armi. “La nave delle armi non deve sbarcare. Non molliamo di un centimetro”.

Il comunicato del prefetto Giancarlo Dionisi dopo la riunione in prefettura su nave Slnc Severn.

(Foto Ufficio Stampa Prefettura Livorno)

“Si tratta di una nave commerciale, non militare. Non trasporta armamenti, munizioni né esplosivi. La movimentazione riguarderà esclusivamente mezzi e materiali logistici (generatori, mezzi di cantiere, attrezzature di supporto). L’operazione non ha alcun collegamento con Israele o con la crisi di Gaza, né in entrata né in uscita. Rientra in attività di cooperazione logistica già programmate da tempo con la base di Camp Darby, nell’ambito dell’Office of Defence Cooperation, con finalità esclusivamente difensive e di supporto al territorio italiano”.

Il prefetto “ha sottolineato come la sicurezza della comunità sia pienamente garantita, invitando tutti al senso di responsabilità e al rispetto della verità dei fatti, ribadendo la piena disponibilità delle istituzioni a fornire chiarimenti e mantenere un dialogo costante con le parti sociali e con la cittadinanza”.

 

© Riproduzione riservata

