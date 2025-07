Premio Spadolini al Nobel Giorgio Parisi: “Partecipare alla vita politica dovere civile degli scienziati”

CASTIGLIONCELLO – Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, ha ricevuto il Premio di Cultura Politica Giovanni Spadolini.

La cerimonia di premiazione nell’anfiteatro di Castello Pasquini a Castiglioncello, provincia di Livorno.

Prestigioso riconoscimento promosso dal Comune di Rosignano Marittimo, sindaco Claudio Marabotti, con Fondazione Spadolini Nuova Antologia, presidente Cosimo Ceccuti, giunto alla ventesima edizione.

Riconoscimento nel centenario della nascita dello statista Giovanni Spadolini, che a Castiglioncello trascorreva le sue estati.

La consegna a Parisi, Premio Nobel 2021, da parte del sindaco Claudio Marabotti e Cosimo Ceccuti, presente Eugenio Giani, presidente Regione Toscana.

Poste Italiane ha presentato il francobollo celebrativo per il centenario della nascita di Spadolini, accompagnato dall’annullo filatelico dedicato proprio al ventennale del Premio di cultura politica Spadolini.

Dopo la cerimonia, Parisi ha visitato le sale del Museo Civico Archeologico Palazzo Bombardieri a Rosignano Marittimo e in particolare la mostra dedicata ai bronzetti del Pilistrello, accompagnato dal sindaco e dalla direttrice Carolina Megale.

Giorgio Parisi: “La cultura scientifica e quella umanistica non sono mondi separati. Sono facce diverse della stessa realtà. E anche gli scienziati, come tutti gli intellettuali, hanno un dovere civile: partecipare alla vita politica e contribuire al bene comune”.

Poi: “Negli Stati Uniti stiamo assistendo a casi in cui l’amministrazione blocca ricerche promettenti per motivi ideologici. Ma la scienza ha un grande punto di forza: è verificabile. Se uno scienziato mente, lo si scopre in fretta. Ed è proprio per questo che la ricerca va difesa, valorizzata e portata al centro del dibattito pubblico”.

Nel motivare il riconoscimento 2025 a Parisi, la giuria lo ha definito “esempio luminoso dell’Italia della ragione”