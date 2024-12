Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Presidente Mattarella a Livorno con ministro Crosetto: giuramento cadetti a bordo nave Trieste

Un lungo applauso ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Livorno a bordo di nave Trieste, la più grande nave della Marina Militare a entrare i servizio in Italia dal dopoguerra. Consegna di nave Trieste e giuramento di 150 allievi, 40 sono donne, dell’Accademia Navale a bordo di nave Trieste, al molo Italia.

Sergio Mattarella a Livorno con ministro della Difesa Guido Crosetto sabato 7 dicembre. Con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Luca Salvetti, la presidente della Provincia Sandra Scarpellini, il prefetto Giancarlo Dionisi. Con Luciano Antonio Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, Enrico Credendino, capo di Stato maggiore della Marina. A fare invece gli onori di casa Lorenzano Di Renzo, comandante dell’Accademia.

Una visita lampo per Mattarella a Livorno, per poi ripartire per Parigi per prendere parte alla cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre – Dame.

Tutto è avvenuto a bordo della stessa nave Trieste.

Giani: “Quella di oggi è una giornata importante per la Toscana. La consegna alla Marina Militare di una nave così evoluta e significativa, la Trieste, che sarà un punto di riferimento per la stessa Marina, è di grande auspicio anche per la città e il porto di Livorno, dove verrà realizzata la Darsena Europa che porterà il pescaggio a venti metri ed aprirà nuove linee marittime al servizio di tutta l’Italia. Lo stringersi attorno al presidente Mattarella, che è un riferimento per tutti noi che vediamo in lui una figura straordinaria, significa valorizzare l’unità nazionale e, nel segno di questa, i nostri territori”.