Rixi a Livorno: “Spero che piazzali Darsena Europa siano messi a reddito prima possibile”

Viceministro Edoardo Rixi: “Quello che spero è che i piazzali di Darsena Europa vengano messi a reddito il prima possibile. Sono stati investiti soldi pubblici e il pubblico deve avere un ritorno su questi investimenti. Altrimenti, rischiamo di non avere le risorse per completare le opere necessarie. Ogni euro speso deve generare benefici concreti per il territorio”.

Sindaco Luca Salvetti: “Mostrando al viceministro Rixi lo scenario, l’avanzamento lavori e il quadro complessivo della Darsena Europa abbiamo messo un tassello fondamentale nel percorso per la realizzazione della grande opera. Con il presidente Guerrieri, il prefetto Dionisi e la comunità portuale intera siamo riusciti a far comprendere al viceministro quanto siano strategiche, per Livorno e l’intera Toscana, la grande piattaforma, le opere a mare e le nuove banchine. Nell’occasione sono stati comunicati i dati dello scalo livornese nel 2024, numeri che danno fiducia per il futuro”.

Prefetto Dionisi: “L’apertura graduale della Darsena Europa rappresenta un passaggio essenziale per garantire che gli investimenti già effettuati producano effetti concreti sul territorio. È fondamentale procedere senza indugi per rendere operativo il terminal nei tempi più brevi possibili, dando così un segnale chiaro di sviluppo al sistema portuale e all’intera economia livornese”.

Il confronto, fa il punto la prefettura di Livorno, ha toccato anche il tema del potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali, “elementi strategici per la competitività del porto che è uno snodo strategico per l’economia locale e nazionale,pertanto è necessario fare investimenti al fine di migliorare anche la sua sostenibilità”.

Prefetto: “L’incontro di oggi è stato un’importante occasione per rafforzare la collaborazione istituzionale su temi fondamentali per Livorno. Il porto è il motore economico della città e dell’intero territorio, e il nostro obiettivo comune è garantire uno sviluppo che coniughi crescita infrastrutturale, sicurezza e tutela dell’occupazione. Abbiamo condiviso la necessità di lavorare in sinergia affinché le trasformazioni in corso, dall’innovazione tecnologica alla transizione energetica, diventino un’opportunità concreta per le imprese e per i lavoratori”.

Un focus specifico, sottolinea la prefettura, è stato riservato alla tutela occupazionale e alla necessità di governare i processi di trasformazione commerciale e industriale, garantendo che i cambiamenti in atto non penalizzino il lavoro ma creino nuove opportunità per il territorio. “È imprescindibile accelerare le procedure doganali e amministrative complesse per rendere più efficiente l’intero sistema portuale implementando processi di digitalizzazione e semplificazione delle stesse. Un forte impulso dev’essere dato anche al potenziamento dei collegamenti infrastrutturali per agevolare la mobilità. Centrale anche il confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e controllo”.